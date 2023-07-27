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Россиянка Панова вышла в финал в парном разряде на турнире в Гамбурге

Призовой фонд турнира превышает 225 тысяч евро.
27 июля 2023 20:31
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Александра Панова в паре с Анной Данилиной из Казахстана вышла в финал турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.

В полуфинале российско-казахстанский дуэт обыграл итальянскую пару Анжелику Морателли и Камиллу Розателло со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 10:3. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.

В финале Панова и Данилина, посеянные на турнире под первым номером, сыграют с чешкой Мириам Колодзиевой и американкой Анджелой Куликов, которые посеяны под вторым номером.

источник: «Советский спорт»
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