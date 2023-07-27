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WTA проигнорировала требование Ястремской наказать Мирру Андрееву за лайки в соцсетях

Агрессивные требования украинских спортсменов все больше надоедают федерациям.
27 июля 2023 23:50
автор: Александр Евграфов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что Женская теннисная ассоциация проигнорировала ее требования наказать Мирру Андрееву за лайки постов в социальных сетях.

«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев. WTA просто указала, что не будет вмешиваться», - написала Ястремская в социальных сетях.

Украинская спортсменка не стала уточнять, лайки каких постов вызвали ее возмущение. Ранее 16-летняя Андреева разгромила Ястремскую со счетом 6:0, 6:2 в первом круге турнира в Лозанне (Швейцария).

источник: «Советский спорт»
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