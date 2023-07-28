Диана Шнайдер проиграла первый сет немке Номе Акаге на турнире в Гамбурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла первый сет полуфинала турнира в Гамбурге немке Номе Акаге со счётом 3:6.

Шнайдер обошлась без эйсов, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни один из пяти брейк-поёнтов.

На счету Акаге один эйс, одна двойная и два брейка при шести возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

Добавим, что первой финалисткой данных соревнований стала нидерландка Аранта Рус, победившая в своём полуфинале австралийку Дарью Савилл (2:6, 6:3, 6:1).