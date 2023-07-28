Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге, проиграв немке Номе Акаге

Российская теннисистка Диана Шнайдер в полуфинале турнира в Габмурге проиграла немке Номе Акаге со счетом 3:6, 3:6.

Шнайдер не подавала навылет, допустила семь дойных ошибок и не реализовала ни один из шести брейк-поинтов.

На счету Акаге два эйса, одна двойная и три брейка при семи возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

Добавим, что первой финалисткой данных соревнований стала нидерландка Аранта Рус, победившая в своём полуфинале австралийку Дарью Савилл (2:6, 6:3, 6:1).