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Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге, проиграв немке Номе Акаге

Матч длился 1 час 19 минут.
Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге, проиграв немке Номе Акаге
28 июля 2023 16:27
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Диана Шнайдер в полуфинале турнира в Габмурге проиграла немке Номе Акаге со счетом 3:6, 3:6.

Шнайдер не подавала навылет, допустила семь дойных ошибок и не реализовала ни один из шести брейк-поинтов.

На счету Акаге два эйса, одна двойная и три брейка при семи возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

Добавим, что первой финалисткой данных соревнований стала нидерландка Аранта Рус, победившая в своём полуфинале австралийку Дарью Савилл (2:6, 6:3, 6:1).

источник: «Советский спорт»
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