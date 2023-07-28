Гашек похвалил правительство Чехии за депортацию российской теннисистки

Бывший хоккейный вратарь «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек похвалил МВД страны за депортацию российской теннисистки, прилетевшую в Республику для участия в турнире в Праге.

«Отлично! Спасибо. Теперь прошу, чтобы, министерство внутренних дел Чехии выступило с четким заявлением:, если российские или белорусские спортсмены въедут в нашу страну, они будут немедленно депортированы, так мы избежим недопонимания. И, пожалуйста, опубликуйте его на сайтах министерств иностранных и внутренних дел Чехии», - написал Гашек в социальных сетях.

Пресс-служба турнира WTA в Праге и МВД Чехии предпочли не называть имя депортированной россиянки.