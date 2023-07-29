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Рублёв: меня по-прежнему путают со Зверевым и Циципасом

На данный момент Андрей является седьмой ракеткой мира.
29 июля 2023 12:23
автор: Виталий Овсянников

25-летний российский теннисист Андрей Рублёв, в настоящее время занимающий седьмое место в рейтинге ATP, рассказал, что его по-прежнему путают с другими игроками.

«Не знаю, как так получилось, но меня называют то Александром Зверевым, то Янником Синнером, то Денисом Шаповаловым, то Стефаносом Циципасом. Кем угодно. Ладно, когда я был в топ-50 мирового рейтинга и меня путали со Зверевым, ничего страшного в этом не было, потому что он и Циципас были более известными. Но сейчас я в топ-10, а меня по-прежнему путают с другими теннисистами. Ничего не изменилось», — цитирует Рублёва издание Tennis-Infinity.

Напомним, Андрей Рублёв является олимпийским чемпионом 2020 в миксте и победителем 18 турниров ATP. На турнирах «Большого шлема» он ни разу не проходил дальше стадии четвертьфинала.

источник: Tennis-Infinity
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