Рублёв: меня по-прежнему путают со Зверевым и Циципасом

25-летний российский теннисист Андрей Рублёв, в настоящее время занимающий седьмое место в рейтинге ATP, рассказал, что его по-прежнему путают с другими игроками.

«Не знаю, как так получилось, но меня называют то Александром Зверевым, то Янником Синнером, то Денисом Шаповаловым, то Стефаносом Циципасом. Кем угодно. Ладно, когда я был в топ-50 мирового рейтинга и меня путали со Зверевым, ничего страшного в этом не было, потому что он и Циципас были более известными. Но сейчас я в топ-10, а меня по-прежнему путают с другими теннисистами. Ничего не изменилось», — цитирует Рублёва издание Tennis-Infinity.

Напомним, Андрей Рублёв является олимпийским чемпионом — 2020 в миксте и победителем 18 турниров ATP. На турнирах «Большого шлема» он ни разу не проходил дальше стадии четвертьфинала.