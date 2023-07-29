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Павлюченкову не пустили в Чехию на турнир в Праге

WTA не оказывает помощи российским теннисисткам.
Павлюченкову не пустили в Чехию на турнир в Праге
29 июля 2023 13:01
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова сообщила, что не сможет принять участие на турнире в Чехии.

«Я не смогу выступить на турнире в Праге на следующей неделе... Я буду продолжать готовиться к американским турнирам на харде. Увидимся в Цинциннати и на US Open», написала Павлюченкова в социальных сетях.

28 июля стало известно, что МВД Чехии депортировало неназванную российскую теннисистку, позже в правительстве страны подчеркнули, что не желают участия спортсменов из России и Беларуси.

WTA в своём заявлении подчеркнула, что «проанализирует» ситуацию.

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