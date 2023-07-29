Павлюченкову не пустили в Чехию на турнир в Праге

Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова сообщила, что не сможет принять участие на турнире в Чехии.

«Я не смогу выступить на турнире в Праге на следующей неделе... Я буду продолжать готовиться к американским турнирам на харде. Увидимся в Цинциннати и на US Open», — написала Павлюченкова в социальных сетях.

28 июля стало известно, что МВД Чехии депортировало неназванную российскую теннисистку, позже в правительстве страны подчеркнули, что не желают участия спортсменов из России и Беларуси.

WTA в своём заявлении подчеркнула, что «проанализирует» ситуацию.