Россиянка Панова стала победительницей турнира в Гамбурге в парном разряде

Подошёл к концу финальный матч турнира в Гамбурге в парном разряде, в котором российская теннисистка Александра Панова в паре с Анной Данилиной из Казахстана сыграла против Мириам Колодзиевой (Чехия) и Анжелы Куликовой (США).

Отметим, что российско-казахстанский дуэт одержал победу со счётом 6:4, 6:2 и стал победителем турнира. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

За время встречи Панова и Данилина один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из 12.