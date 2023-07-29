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Россиянка Панова стала победительницей турнира в Гамбурге в парном разряде

Финальный матч продолжался 1 час 14 минут.
Россиянка Панова стала победительницей турнира в Гамбурге в парном разряде
29 июля 2023 13:46
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу финальный матч турнира в Гамбурге в парном разряде, в котором российская теннисистка Александра Панова в паре с Анной Данилиной из Казахстана сыграла против Мириам Колодзиевой (Чехия) и Анжелы Куликовой (США).

Отметим, что российско-казахстанский дуэт одержал победу со счётом 6:4, 6:2 и стал победителем турнира. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

За время встречи Панова и Данилина один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из 12.

источник: «Советский спорт»
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