Свёнтек пробилась в полуфинал турнира в Варшаве, одержав победу над Носковой

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек стал полуфиналисткой турнира категории WTA-250, который проходит в Варшаве (Польша).

Отметим, что на стадии 1/4 финала 22-летняя спортсменка одолела представительницу Чехии Линду Носкову со счётом 6:1, 6:4.

Победительница четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету чешской оппонентки – три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Добавим, что за право на выход в финал польского турнира Свёнтек поборется с победительницей пары Хизер Уотсон (Великобритания) — Янина Викмайер (Бельгия).