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Блинкова уступила 542-й ракетке мира в квалификации турнира в Вашингтоне

Матч продолжался 1 час 2 минуты.
29 июля 2023 18:35
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу полуфинальный матч квалификации турнира WTA в Вашингтоне, в котором 37-я ракетка мира Анна Блинкова сыграла против американки Клерви Нгуну (542-е место в рейтинге WTA).

Отметим, что матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу представительницы США. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.

На счету Блинковой 5 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт. У её соперницы пять подач навылет, две двойных ошибки и пять брейков.

В финале квалификации 17-летняя американка сыграет с Магдаленой Френх (Польша).

источник: «Советский спорт»
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