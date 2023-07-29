Блинкова уступила 542-й ракетке мира в квалификации турнира в Вашингтоне

Подошёл к концу полуфинальный матч квалификации турнира WTA в Вашингтоне, в котором 37-я ракетка мира Анна Блинкова сыграла против американки Клерви Нгуну (542-е место в рейтинге WTA).

Отметим, что матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу представительницы США. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.

На счету Блинковой 5 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт. У её соперницы пять подач навылет, две двойных ошибки и пять брейков.

В финале квалификации 17-летняя американка сыграет с Магдаленой Френх (Польша).