16-летняя Алина Корнеева вышла в финал турнира ITF в Португалии

Подошёл к концу полуфинальный матч турнира ITF в Португалии, в котором 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева (326-е место в рейтинге WTA) сыграла против француженки Армони Тан (245-е место в рейтинге WTA).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

На счету Корнеевой один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы ни одной подачи навылет, две двойных ошибки и два брейка.

В финале турнира 16-летняя российская теннисистка сыграет со 186-й ракеткой мира Кароль Монне (Франция).