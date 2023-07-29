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16-летняя Алина Корнеева вышла в финал турнира ITF в Португалии

Полуфинальный матч продолжался 1 час 25 минут.
29 июля 2023 19:28
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу полуфинальный матч турнира ITF в Португалии, в котором 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева (326-е место в рейтинге WTA) сыграла против француженки Армони Тан (245-е место в рейтинге WTA).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

На счету Корнеевой один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы ни одной подачи навылет, две двойных ошибки и два брейка.

В финале турнира 16-летняя российская теннисистка сыграет со 186-й ракеткой мира Кароль Монне (Франция).

источник: «Советский спорт»
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