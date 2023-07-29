19-я ракетка мира Зверев стал финалистом турнира в Гамбурге 

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP, который проходит в Гамбурге (Германия).

Отметим, что в полуфинальном матче 26-летний спортсмен одержал победу над представителем Франции Артуром Филсом со счётом 6:2, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут.

Победитель семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

На счету француза – четыре эйса и одна двойная ошибка.

Добавим, что за победу в немецком турнире Зверев поборется с сербским теннисистом Ласло Дьере.