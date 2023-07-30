Алина Корнеева объяснила, почему пропустит Открытый чемпионат США по теннису 

Российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, почему не примет участия в турнире серии «Большого шлема» US Open, который состоится с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США).

«Я не поеду на US Open, потому что не успели сделать визу в срок, но ничего страшного, ведь это мой не последний турнир там (улыбается)», – сказала 16-летняя спортсменка на пресс-конференции.

Добавим, что ранее Корнеева стала победительницей турнира категории ITF в Португалии. В финальном матче она оказалась сильнее француженки Кароль Монне (6:0, 6:0).