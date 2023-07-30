Александр Зверев стал победителем турнира в Гамбурге 

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя Сербии Ласло Джере в финальном матче турнира категории ATP-500, который проходит в Гамбурге (Германия).

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу 19-й ракетки мира. Общая продолжительность матча составила 1 час и 50 минут.

Победитель допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету серба – одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Добавим, что Зверев является двукратным чемпионом турнира ATP, а также 21 раз становился победителем соревнований категории ATP.