На турнире в Вашингтоне зрителей оповестят об отсутствии рукопожатия между Азаренко и Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина и представительница Беларуси Виктория Азаренко не пожмут друг другу руки после очного матча на турнире категории WTA-500, который пройдет в Вашингтоне (США). Организаторы соревнований сообщат об этом болельщикам перед начало встречи.

Об этом сообщила украинка на предматчевой пресс-конференции. Такое решение было приняло после беседы 27-й ракетки мира с генеральным директором WTA Стивом Саймоном, который лично предложил отказаться от рукопожатия по окончании теннисного матча.

Добавим, очный поединок между Свитолиной и Азаренко в рамках американского турнира состоится на следующей неделе, во вторник, 1 августа.