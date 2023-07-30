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На турнире в Вашингтоне зрителей оповестят об отсутствии рукопожатия между Азаренко и Свитолиной

Спортсменки встретятся на корте во вторник, 1 августа.
30 июля 2023 23:41
автор: Глеб Шевяков

Украинская теннисистка Элина Свитолина и представительница Беларуси Виктория Азаренко не пожмут друг другу руки после очного матча на турнире категории WTA-500, который пройдет в Вашингтоне (США). Организаторы соревнований сообщат об этом болельщикам перед начало встречи.

Об этом сообщила украинка на предматчевой пресс-конференции. Такое решение было приняло после беседы 27-й ракетки мира с генеральным директором WTA Стивом Саймоном, который лично предложил отказаться от рукопожатия по окончании теннисного матча.

Добавим, очный поединок между Свитолиной и Азаренко в рамках американского турнира состоится на следующей неделе, во вторник, 1 августа.

источник: «Советский спорт»
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