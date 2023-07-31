Аслан Карацев опустился на 6 строчек в рейтинге АТР

Сегодня, 31 июля, ATP опубликовала обновленный рейтинг в мужском одиночном разряде.

Первое место по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас. На второй строчке располагается серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев остается на третьей позиции. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Российский теннисист Аслан Карацев потерял шесть позиций и теперь занимает только 75-е место. Роман Сафиуллин также опустился на одну строчку. Теперь он является 48-й ракеткой мира. Павел Котов упал в рейтинге на две позиции, и на данный момент занимает 87-е место.

Рейтинг АТР от 31 июля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730;

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3510;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…

48 (47). Роман Сафиуллин (Россия) — 943…

75 (69). Аслан Карацев (Россия) — 798…

87 (85). Павел Котов (Россия) — 693…

93 (96). Александр Шевченко (Россия) — 632.