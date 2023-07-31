Аслан Карацев опустился на 6 строчек в рейтинге АТР

Сегодня, 31 июля, ATP опубликовала обновленный рейтинг в мужском одиночном разряде.
Первое место по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас. На второй строчке располагается серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев остается на третьей позиции. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Российский теннисист Аслан Карацев потерял шесть позиций и теперь занимает только 75-е место. Роман Сафиуллин также опустился на одну строчку. Теперь он является 48-й ракеткой мира. Павел Котов упал в рейтинге на две позиции, и на данный момент занимает 87-е место.
Рейтинг АТР от 31 июля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850;
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730;
8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;
9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3510;
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…
48 (47). Роман Сафиуллин (Россия) — 943…
75 (69). Аслан Карацев (Россия) — 798…
87 (85). Павел Котов (Россия) — 693…
93 (96). Александр Шевченко (Россия) — 632.