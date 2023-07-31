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Шнайдер поднялась на 15 позиций и вошла в сотню лучших в рейтинге WTA

В сотне лучших 12 россиянок.
31 июля 2023 08:24
автор: Александр Евграфов

Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 15 позиций и вошла в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На минувшей неделе Шнайдер стала полуфиналисткой теннисного турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышал 225 тысяч евро. Россиянка переместилась со 101-го на 86-е место в рейтинге.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина осталась на 11-м месте. Всего в сотне лучших – 12 представительниц России.

Вероника Кудерметова занимает 14-ю позицию, Людмила Самсонова – 18-ю, Екатерина Александрова – 21-ю, Анастасия Потапова – 26-ю, Анна Блинкова – 35-ю. Мирра Андреева находится на 62-м месте, Анна Калинская на 67-м, Элина Аванесян на 68-м, Камилла Рахимова на 83-м и Анастасия Павлюченкова замыкает сотню лучших теннисисток мира.

Возглавляет рейтинг полька Ига Швёнтек.

источник: WTA
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