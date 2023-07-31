Мирра Андреева поднялась на четыре позиции в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на четыре позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

На минувшей неделе 16-летняя Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в швейцарской Лозанне, где уступила представительнице Венгрии Анне Бондар. В настоящее время она занимает 56-ю позицию. Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова осталась на 14-й позиции. Другие российские теннисистки расположились в следующем порядке: Касаткина – 16, Екатерина Александрова – 20, Анастасия Потапова – 24, Людмила Самсонова – 31, Анна Блинкова – 38, Элина Аванесян – 55, Анастасия Павлюченкова – 59, Анна Калинская – 78, Диана Шнайдер – 89, Камилла Рахимова - 90.

Лидерство в гонке сохраняет белоруска Арина Соболенко.