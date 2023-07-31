Медведев и Рублев сохранили позиции в топ-5 чемпионской гонки АТР

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили места в первой пятерке чемпионской гонки ATP, сообщается на сайте организации.

После победы на турнире в шведском Бостаде Рублев занял четвертую строчку и сохранил ее по итогам минувшей неделе.

В сотне лучших еще пятеро россиян. Карен Хачанов занимает 11-е место, Роман Сафиуллин – 45-е, Аслан Карацев – 51-е, Александр Шевченко – 80-е, Павел Котов – 84-е.

Чемпионскую гонку возглавляет испанец Карлос Алькарас, второе место у Новака Джоковича.