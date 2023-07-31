Стало известно, какая российская теннисистка была задержана в аэропорту Праги

Сегодня, 31 июля, издание Sport.pl сообщает, что российской теннисисткой, задержанной в аэропорту Праги, была Евгения Родина.

286-я ракетка мира планировала участвовать в турнире категории WTA-250.

Напомним, 28 июля девушку, прибывшую на турнир в Праге, задержали в аэропорту и мгновенно вынесли решение о депортации. После этого директор соревнований Мирослав Малый сделал заявление о том, что первая из российских теннисисток, прилетевшая на турнир, уже отправлена домой, а остальных обладательниц российских и белорусских паспортов в чешской столице не ждут во избежание повторения ситуации.

Турнир в Праге состоится с 31 июля по 5 августа. Ранее Веру Звонарёву не пустили на соревнования в Польше. У Анастасии Потаповой возникли сложности с получением визы в Германию.