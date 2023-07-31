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Директор турнира в Праге рассказал, почему россиянин Киватцев играет на соревнованиях в Чехии

Спортсмен занимает место в пятой сотне мирового рейтинга.
31 июля 2023 22:36
автор: Александр Поволоцкий

Директор турнира серии «Челленджер» в Праге рассказал, почему российский спортсмен Кирилл Киватцев принимает участие в соревнованиях на территории страны.

В конце июня 2023 года правительство европейского государства запретило атлетам из России и Беларуси состязаться в Чехии.

«Киватцев уже восемь лет живёт в Италии и подал документы на получение итальянского гражданства», — приводит iDNES слова Томаша Трсека.

Киватцев занимает в рейтинге ATP 517-е место. В турнире участвует еще один россиянин Денис Клок. Он родился в крымском городе Евпатория и в Чехии посчитали его гражданином Украины.

источник: iDNES.cz
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