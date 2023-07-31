Анастасия Потапова досрочно завершила матч первого круга на турнире в Вашингтоне из-за травмы

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла закончить матч первого круга турнира категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США).

Отметим, что на старте соревнований 22-летняя спортсменка приняла решение не продолжать игру против представительницы Швейцарии Белинды Бенчин. По ходу встречи она подвернула левую лодыжку. На момент окончания матча счёт в матче был 6:5 в пользу российской оппонентки. Общая продолжительность встречи составила 54 минуты.

Добавим, что в следующем раунде американского турнира Бенчич встретится с победительницей пары Слоан Стивенс (США) – Лорен Дэвис (США).