Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв американку Коллинз

Российская теннисиста Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
Отметим, что в рамках первого круга соревнований 24-летняя спортсменка одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:3.
Победительница четыре раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
На счёту американки – один эйс и восемь двойных ошибок.
Добавим, что на следующем этапе турнира Самсонова сыграет против победительницы пары Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия).
источник: «Советский спорт»