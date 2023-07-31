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Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв американку Коллинз

Спортсменки провели на корте 1 час и 15 минут.
31 июля 2023 20:38
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисиста Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Отметим, что в рамках первого круга соревнований 24-летняя спортсменка одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:3.

Победительница четыре раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счёту американки – один эйс и восемь двойных ошибок.

Добавим, что на следующем этапе турнира Самсонова сыграет против победительницы пары Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия).

источник: «Советский спорт»
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