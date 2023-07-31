Шевченко обыграл Кресси и вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

В матче первого круга турнир в Вашингтоне российский теннисист Александр Шевченко нанес поражение представителю США Максиму Кресси и вышел в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час и 41 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу россиянина, который три раза подавал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

На счету его соперника пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Во втором круге Шевченко сыграет еще с одним американцем - Себастьяном Кордой.