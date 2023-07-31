ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Шевченко обыграл Кресси и вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

В следующей стадии россиянину будет противостоять еще один американец.
31 июля 2023 22:33
автор: Александр Шульгин

В матче первого круга турнир в Вашингтоне российский теннисист Александр Шевченко нанес поражение представителю США Максиму Кресси и вышел в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час и 41 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу россиянина, который три раза подавал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

На счету его соперника пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Во втором круге Шевченко сыграет еще с одним американцем - Себастьяном Кордой.

источник: «Советский спорт»
Директор турнира в Праге рассказал, почему россиянин Киватцев играет на соревнованиях в Чехии
Спортсмен занимает место в пятой сотне мирового рейтинга.
31.07.2023 22:36
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв американку Коллинз
Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв американку Коллинз
Спортсменки провели на корте 1 час и 15 минут.
31.07.2023 20:38
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Анастасия Потапова досрочно завершила матч первого круга на турнире в Вашингтоне из-за травмы
Анастасия Потапова досрочно завершила матч первого круга на турнире в Вашингтоне из-за травмы
Россиянка в прошедшей встреча играла против швейцарской теннисистки Белинды Бенчич.
31.07.2023 20:32
Теннис
автор: Глеб Шевяков
23-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста не примет участие в турнире в Торонто 
В прошлом году он стал победителем данных соревнований. 
31.07.2023 18:11
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, какая российская теннисистка была задержана в аэропорту Праги
Стало известно, какая российская теннисистка была задержана в аэропорту Праги
286-я ракетка мира планировала участвовать в турнире категории WTA-250.
31.07.2023 15:00
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Медведев и Рублёв сохранили позиции в топ-5 Чемпионской гонки АТР
В сотне лучших — семеро россиян.
31.07.2023 09:51
Теннис
автор: Александр Евграфов
Мирра Андреева поднялась на четыре позиции в Чемпионской гонке WTA
В сотню лучших вернулась Диана Шнайдер.
31.07.2023 08:43
Теннис
автор: Александр Евграфов
Шнайдер поднялась на 15 позиций и вошла в сотню лучших в рейтинге WTA
В сотне лучших 12 россиянок.
31.07.2023 08:24
Теннис
автор: Александр Евграфов
Аслан Карацев опустился на 6 строчек в рейтинге АТР
Аслан Карацев опустился на 6 строчек в рейтинге АТР
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев.
31.07.2023 08:10
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.