«С нетерпением жду, это будет битва». Белоруска Азаренко высказалась о матче с украинкой Свитолиной

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась своими ожиданиями от предстоящего поединка первого круга турнира в Вашингтоне против представительницы Украины Элины Свитолиной.

«Она возвращается в тур, так что защищать ей нечего, есть только то, что нужно выиграть. В некотором смысле я бы сказала, что это преимущество, но всё зависит от вашего восприятия. Я думаю, что это определённо помогает ей играть более свободно. Она играет очень хорошо, результат налицо. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет совершенно другой матч (если сравнивать с Уимблдоном-2023), на другом покрытии, в другом городе. Это будет битва, как и всегда», - приводит слова белорусской спортсменки пресс-служба соревнований.

Напомним, в последний раз соперницы встречались совсем недавно в рамках Уимблдона. Тогда в 1/4 финала победа досталась Свитолиной.

Украинские теннисистки принципиально отказываются от рукопожатий с россиянками и белорусками после очных противостояний.