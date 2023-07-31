Карацев обыграл Панну и вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

В матче первого круга турнира АТР в Вашингтоне российский теннисист Аслан Карацев нанес поражение представителю Новой Зеландии Киранпалу Панну и вышел в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час 39 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу россиянина, который семь раз подавал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

На счету его соперника пять эйсов. семь двойных ошибок и один реализованный брейк из двух.

Во втором круге Карацев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.