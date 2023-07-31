Мать теннисистки Родиной отрицает, что спортсменку не пустили на турнир в Чехии

Мать российской теннисистки Евгении Родиной отреагировала информацию о том, что ее дочь не пустили на турнир в Чехии.

Ранее в СМИ появилась информация в аэропорту Праги на прошлой неделе задержали спортсменку из РФ. Позднее сообщалось, что этой теннисисткой является Родина.

Оксана Мишукова утверждает, что ее дочь сейчас отдыхает в Сочи и не собиралась на турнир в Чехию. Родина отказалась от поездки в Прагу из-за травмы.

В конце июня 2023 года правительство Чехии запретило атлетам из России и Беларуси соревноваться на территории страны.