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Мать теннисистки Родиной отрицает, что спортсменку не пустили на турнир в Чехии

Спортсменка занимает 286-е место в рейтинге WTA.
31 июля 2023 23:56
автор: Александр Поволоцкий

Мать российской теннисистки Евгении Родиной отреагировала информацию о том, что ее дочь не пустили на турнир в Чехии.

Ранее в СМИ появилась информация в аэропорту Праги на прошлой неделе задержали спортсменку из РФ. Позднее сообщалось, что этой теннисисткой является Родина.

Оксана Мишукова утверждает, что ее дочь сейчас отдыхает в Сочи и не собиралась на турнир в Чехию. Родина отказалась от поездки в Прагу из-за травмы.

В конце июня 2023 года правительство Чехии запретило атлетам из России и Беларуси соревноваться на территории страны.

источник: Gotennis.ru
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