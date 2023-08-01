Свитолина в Вашингтоне обыграла Азаренко и встретится с Касаткиной

В матче первого круга турнира в Вашингтоне украинская теннисистка Элина Свитолина нанесла поражение представительнице Виктории Азаренко и вышла в следующую стадию соревнований.
Встреча продолжалась один час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу украинки, которая четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 11.
На счету ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и восемь реализованных брейков из десяти.
Во втором круге Свитолина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
источник: «Советский спорт»