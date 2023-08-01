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Касаткина расправилась с Мертенс и сыграет с украинкой Свитолиной в Вашингтоне

Россиянка не испытала особых проблем в противостоянии с бельгийкой.
01 августа 2023 07:58
автор: Александр Шульгин

В матче первого круга турнира WTA в Вашингтоне российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Бельгии Элизу Мертенс.

Встреча продолжалась один час 44 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянки, которая ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

На счету ее соперницы один эйс, семб двойных ошибок и четыре реализованных брейка из десяти.

Во втором круге россиянка сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

источник: «Советский спорт»
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