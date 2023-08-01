Китайский теннисист снялся с турнира в США после потери сознания во время матча

Китайский теннисист У Ибин снялся с турнира в Вашингтоне после того, как потерял сознание во время матча первого круга.

При счете 4:1 в первом сете матча против японца Йосуке Ватануки, У Ибин, занимающий 90-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, подошел к своей скамейке на корте и потерял сознание. Медики сразу же оказали спортсмену помощь, но продолжить матч китайский теннисист уже не смог. Позже было сообщено, что причиной потери сознания стал тепловой удар.

Это уже не первый случай, когда У Ибин теряет сознание. Ранее это случилось в матче первого круга Уимблдонского турнира против американца Фрэнсиса Тиафо.