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Свёнтек ответила на критику своего выступления на турнире WTA-250 в Варшаве

Ига одержала на турнире победу.
01 августа 2023 19:53
автор: Александр Кожевников

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, ответила на критику своего выступления на турнире WTA-250 в Варшаве (Польша).

«Вот это неделя выдалась... Я не скрываю, что этот турнир был важным и сложным для меня по многим причинам. Поэтому я очень горжусь своим выступлением. Этот турнир был важен для меня, я рада, что получила столько поддержки и позитива от зрителей. Спасибо. И до скорой встречи», - написала Свёнтек в своих социальных сетях.

Спортсменка одержала победу на турнире в Варшаве. Эта победа стала для польской спортсменки первой на соревнованиях категории WTA-250.

источник: «Советский спорт»
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