Свёнтек ответила на критику своего выступления на турнире WTA-250 в Варшаве

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, ответила на критику своего выступления на турнире WTA-250 в Варшаве (Польша).

«Вот это неделя выдалась... Я не скрываю, что этот турнир был важным и сложным для меня по многим причинам. Поэтому я очень горжусь своим выступлением. Этот турнир был важен для меня, я рада, что получила столько поддержки и позитива от зрителей. Спасибо. И до скорой встречи», - написала Свёнтек в своих социальных сетях.

Спортсменка одержала победу на турнире в Варшаве. Эта победа стала для польской спортсменки первой на соревнованиях категории WTA-250.