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Карацев проиграл Тиафо во втором круге турнира в Вашингтоне

Россиянин занимает 75-е место в мировом рейтинге.
Карацев проиграл Тиафо во втором круге турнира в Вашингтоне
02 августа 2023 08:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Аслан Карацев уступил американцу Фрэнсису Тиафо в матче второго круга турнира в Вашингтоне.

Представитель США одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) и вышел в следующий раунд. Матч длился 2 часа 9 минут.

Карацев выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх и допустил пять двойных ошибок. На счету Тиафо в этом матче восемь эйсов, нет реализованных брейк-пойнтов и две двойные ошибки.

В матче третьего круга Тиафо встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном (149).

источник: «Советский спорт»
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