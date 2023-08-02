Карацев проиграл Тиафо во втором круге турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Аслан Карацев уступил американцу Фрэнсису Тиафо в матче второго круга турнира в Вашингтоне.

Представитель США одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) и вышел в следующий раунд. Матч длился 2 часа 9 минут.

Карацев выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх и допустил пять двойных ошибок. На счету Тиафо в этом матче восемь эйсов, нет реализованных брейк-пойнтов и две двойные ошибки.

В матче третьего круга Тиафо встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном (149).