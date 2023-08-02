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Тиафо назвал Карацева опасным соперником после матча на турнире в Вашингтоне

Представитель США занимает 10-е место в рейтинге ATP.
02 августа 2023 10:01
автор: Александр Поволоцкий

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о результате матча второго круга турнира в Вашингтоне против россиянина Аслана Карацева.

Напомним, что игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу спортсмена из США.

«Невероятный мaтч был сегодня. Аслан застaвил меня просто заслужить эту побeду. Но я очень рад пройти черeз это. Он очень слoжный соперник, он полуфиналист турнирa «Большого шлема», он очень опасен», — цитирует Тиафо пресс-служба ATP.

В матче третьего раунда Тиафо встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном.

источник: ATP
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