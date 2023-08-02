Андреева лично заявила, что не собирается менять гражданство

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала слухи о том, что она собирается менять гражданство.

«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал твит человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. СМИ сразу связались с моим агентом, поняли, что эта новость не соответствует действительности и проигнорировали. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую», - приводит «Российская газета» слова Андреевой.

Напомним, в нынешнем сезоне 16-летняя Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, а также принимала участие в двух турнирах «Большого шлема» на взрослом уровне — пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» и вышла в четвёртый круг Уимблдона.

В настоящий момент Мирра занимает 62-е место в рейтинге WTA.