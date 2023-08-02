Украинка Свитолина обыграла Дарью Касаткину во втором круге турнира в Вашингтоне 

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Украины Элины Свитолины в матче второго круга турнира категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США).
Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу украинки.
27-я ракетка мира один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
На счету россиянки – один эйс и четыре двойные ошибки.
Добавим, что в следующем раунде американского турнира Свитолина сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США) – Питон Стирнс (США).
источник: «Советский спорт»