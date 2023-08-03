Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, победив Кырстю

Российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге турнира в Вашингтоне победила румынку Сорана Кырстю со счетом 6:1, 6:3.

По ходу встречи Самсонова три раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и четыре брейка, имея пять возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

Кырстя брейк-поинтов не заработала, на ее счету два эйса и три двойные.

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500, где может сыграть с украинкой Мартой Костюк, если та пройдет француженку Каролин Гарсия.