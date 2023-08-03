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Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, победив Кырстю

Матч длился 1 час.
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, победив Кырстю
03 августа 2023 09:32
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге турнира в Вашингтоне победила румынку Сорана Кырстю со счетом 6:1, 6:3.

По ходу встречи Самсонова три раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и четыре брейка, имея пять возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

Кырстя брейк-поинтов не заработала, на ее счету два эйса и три двойные.

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500, где может сыграть с украинкой Мартой Костюк, если та пройдет француженку Каролин Гарсия.

источник: «Советский спорт»
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