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Пятая ракетка мира Циципас стал четвертьфиналистом турнира в Лос-Кабосе 

Во втором круге соревнований грек одолел американского теннисиста Джона Иснера. 
03 августа 2023 11:41
автор: Глеб Шевяков

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл американца Джона Истерна в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250, который проходит в Лос-Кабосе. (Мексика).

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 24-летнего спортсмена. Общая продолжительность матча составила 1 час и 18 минут.

На счету победителя – восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Американский оппонент семь раз подал навылет и допустил три двойные ошибки.

Добавим, что на стадии четвертьфинала турнира в США Циципас встретится с чилийским теннисистом Николасом Харри.

источник: «Советский спорт»
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