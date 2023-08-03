Пятая ракетка мира Циципас стал четвертьфиналистом турнира в Лос-Кабосе 

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл американца Джона Истерна в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250, который проходит в Лос-Кабосе. (Мексика).

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 24-летнего спортсмена. Общая продолжительность матча составила 1 час и 18 минут.

На счету победителя – восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Американский оппонент семь раз подал навылет и допустил три двойные ошибки.

Добавим, что на стадии четвертьфинала турнира в США Циципас встретится с чилийским теннисистом Николасом Харри.