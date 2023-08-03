Сафиуллин заменит Баутисту-Агута в основной сетке турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Сегодня, 3 августа, твиттер-аккаунт EntryLists сообщает о том, что российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий в рейтинге ATP 48-е место, получил место в основной сетке «Мастерса» в Цинциннати.

Он заменит получившего травму Роберто Баутисту-Агута. Из-за повреждения связок испанский теннисист пропустит турниры серии «Мастерс» в Торонто и Цинциннати.

Напомним, 25-летний россиянин Роман Сафиуллин в текущем сезоне стал четвертьфиналистом Уимблдона, показав свой лучший результат в турнирах «Большого шлема».