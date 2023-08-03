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Карен Хачанов снялся с «Мастерса» в Торонто

Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы.
Карен Хачанов снялся с «Мастерса» в Торонто
03 августа 2023 16:24
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 7 по 13 августа.

Причиной этого решения, вероятно, послужила травма, после которой он продолжает восстанавливаться. Ранее сообщалось, что Хачанов вернулся к тренировкам после повреждения.

Россиянин получил стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца по ходу Открытого чемпионата Франции. Из-за повреждения Хачанов пропустил и третий турнир «Большого шлема» в сезоне – Уимблдон.

В настоящее время Карен Хачанов занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

источник: «Советский спорт»
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