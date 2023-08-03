Петрова считает, что Самсоновой будет сложно защитить титул в Вашингтоне

Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации-2007 Надежда Петрова высказалась о перспективах Людмилы Самсоновой на турнире в Вашингтоне.

«Сложно говорить, защитит ли Самсонова титул. Сетка сложная. Дальше вторая спортсменка турнира - Гарсия, которая играет в быстрый теннис. В полуфинале уже может быть Кори Гауфф, поэтому сложный путь, но если она сможет пройти — это замечательно. Но мне кажется, что круг-два, и дальше она не пройдет, к сожалению», - приводит слова Петровой ТАСС.

Ранее Людмила Самсонова во втором круге турнира в Вашингтоне победила румынку Сорану Кырстю со счётом 6:1, 6:3.

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500, где может сыграть с украинкой Мартой Костюк, если та пройдёт француженку Каролин Гарсию.