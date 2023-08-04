Российская теннисистка Корнеева заявила, что не задумывается о смене гражданства

Российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о возможной смене спортивного гражданства.

В текущем сезоне 16-летняя спортсменка выиграла юниорские турниры Australian Open и «Ролан Гаррос». Алина также вышла в полуфинал Уимблдона.

«Таких мыслей пока нет. И так нормально. Испытываю ли я давление? Думаю, в теннисном мире люди понимающие, они осознают, что мне всего 16 лет», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Корнеевой.

Алина не сможет сыграть на US Open-2023 из-за отсутствия визы.