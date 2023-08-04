Кафельников: по потенциалу Рублёв должен выиграть US Open

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва выиграть US Open-2023.

«Рублёву, безусловно, реально преодолеть барьер четвертьфинала на US Open. Но сколько уже у него было осечек? Он восемь раз играл в четвертьфиналах «Шлемов» и ни разу не вышел даже в полуфинал. Как мне кажется, подсознательно это сидит в голове: «Я игрок только четвертьфиналов ТБШ». Хотя по потенциалу Андрей может даже выиграть US Open», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Напомним, Рублёв является седьмой ракеткой мира.

US Open-2023 стартует 28 августа. Финал в мужском одиночном разряде состоится 10 сентября.