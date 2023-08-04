ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Звонарева и Зигемунд вышли в финал турнира в Вашингтоне

Соперники по финалу определятся позже.
04 августа 2023 20:43
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали финалистками в парном разряде турнира в Вашингтоне с призовым фондом более 780 тысяч долларов.

В полуфинальном они обыграли пару украинских теннисисток Людмилу и Надежду Киченок со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.

В решающем матче Звонарева и Зигемунд сыграют с победительницами второго полуфинала, в котором сыграют Алекса Гуарачи/Моника Никулеску (Чили/Румыния) и Сюко Аояма/Габриэла Дабровски (Япония/Канада, 2)

источник: «Советский спорт»
Кафельников: по потенциалу Рублёв должен выиграть US Open
25-летний российский теннисист ни разу не проходил стадию четвертьфинала на ТБШ.
04.08.2023 12:49
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Российская теннисистка Корнеева заявила, что не задумывается о смене гражданства
Российская теннисистка Корнеева заявила, что не задумывается о смене гражданства
Спортсменка занимает 220-е место в рейтинге WTA.
04.08.2023 12:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Определилась соперница Самсоновой в четвертьфинале на турнире в Вашингтоне
Матч состоится в пятницу.
03.08.2023 23:37
Теннис
автор: Александр Евграфов
Звонарёва и Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне
За выход в финал они сыграют с парой украинских теннисисток.
03.08.2023 23:11
Теннис
автор: Александр Евграфов
Петрова считает, что Самсоновой будет сложно защитить титул в Вашингтоне
Людмила вышла в четвертьфинал.
03.08.2023 16:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Карен Хачанов снялся с «Мастерса» в Торонто
Карен Хачанов снялся с «Мастерса» в Торонто
Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы.
03.08.2023 16:24
Теннис
автор: Александр Кожевников
Сафиуллин заменит Баутиста-Агута в основной сетке турнира серии «Мастерс» в Цинциннати
Сафиуллин заменит Баутиста-Агута в основной сетке турнира серии «Мастерс» в Цинциннати
48-й ракетке мира не нужно будет проходить квалификацию.
03.08.2023 14:53
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Пятая ракетка мира Циципас стал четвертьфиналистом турнира в Лос-Кабосе 
Во втором круге соревнований грек одолел американского теннисиста Джона Иснера. 
03.08.2023 11:41
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, победив Кырстю
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, победив Кырстю
Матч длился 1 час.
03.08.2023 09:32
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.