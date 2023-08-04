Звонарева и Зигемунд вышли в финал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали финалистками в парном разряде турнира в Вашингтоне с призовым фондом более 780 тысяч долларов.

В полуфинальном они обыграли пару украинских теннисисток Людмилу и Надежду Киченок со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.

В решающем матче Звонарева и Зигемунд сыграют с победительницами второго полуфинала, в котором сыграют Алекса Гуарачи/Моника Никулеску (Чили/Румыния) и Сюко Аояма/Габриэла Дабровски (Япония/Канада, 2)