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Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, победив украинку Костюк

Матч продлился менее полутора часов.
04 августа 2023 23:38
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Вашингтоне с призовым фондом более 780 тысяч долларов победила украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

По ходу встречи Самсонова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков, имея восемь возможностей выиграть гейм на подаче соперницы. У Костюк было два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейка из трех.

За выход в финал действующая победитиельница турнира сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Кори Гауфф (США).

источник: «Советский спорт»
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