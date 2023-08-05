Россияне Рублёв и Карацев могут сыграть друг с другом уже во втором круге турнира в Торонто

Российские теннисисты, принимающие участие в турнире серии «Мастерс» в Торонто, узнали своих соперников по первому и второму кругу.

Первым сеянным игроком турнира стал испанец Карлос Алькарас, который вступит в борьбу со второго круга. Второй номер посева после снятия серба Новака Джоковича получил россиянин Даниил Медведев. Он тоже пропустит первый круг, а его соперником во втором круге станет или канадец Вашек Поспишил, получивший уайлд-кард на турнир, или кто-либо из теннисистов, выигравших квалификацию.

Во втором круге турнира могут встретиться друг с другом два россиянина Андрей Рублев, посеянный под шестым номером и Аслан Карацев. Рублев пропускает матч первого круга, а Карацев в первом круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

Турнир в Торонто пройдет с 7 по 13 августа.