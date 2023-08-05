Касаткина сыграет с Мертенс в своем первом матче на турнире WTA-1000 в Монреале

Стали известны соперницы российских теннисисток по первому и второму круге на турнире категории WTA-1000 в Монреале.

Первая ракетка России Дарья Касаткина в первом матче на турнире сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс. Людимла Самсонова встретится с Катержиной Синяковой из Чехии, Анна Блинкова с Чжан Шуай из Китая,

Первым сеянным игроком турнира стала польская теннисистка Ига Свёнтек. Она вступит в борьбу со второго раунда, в котором сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой и китаянкой Чжу Линь, а Анастасия Потапова с еще одной представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Второй номер посева у победительницы Открытого чемпионата Австралии белоруски Арины Соболенко. Она тоже пропустит первый круг, а ее соперницей во втором круге станет или хорватка Петра Мартич, или кто-либо из теннисисток, выигравших квалификацию.

Турнир в Монреале пройдет с 7 по 13 августа.