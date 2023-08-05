Себастьян Баэс стал победителем турнира в Кицбюэле 

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс выиграл турнир категории ATP-250, который проходил в Кицбюэле (Австрия).

Отметим, что в финальном матче соревнований 22-летний спортсмен одержал победу над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:3, 6:1. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут.

На счету победителя – четыре реализованных брейк-пойнта из шести и две двойные ошибки.

Австрийский соперник пять раз подал навылет и допустил две двойные ошибки.

Напомним, в феврале текущего года Баэс также завоевал титул турнира ATP, который проходил в Кордове. Всего на его счету три трофея.