Россиянка Звонарёва в паре с Зигемунд стала чемпионкой турнира в Вашингтоне 

Российская теннисистка Вера Звонарева совместно с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стали победительницами турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Отметим, в финальном матче они одержали победу над чилийкой Алексой Гуарачи и румынкой Моникой Никулеску со счётом 6:4, 6:4.

Общая продолжительность матча составила 1 час и 26 минут.

Добавим, Звонарёва является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, три победы из которых она завоевала в парном разряде. Она также выиграла 24 турнира категории WTA.