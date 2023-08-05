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Россиянка Звонарёва в паре с Зигемунд стала чемпионкой турнира в Вашингтоне 

В финале соревнований дуэт оказался сильнее Алексы Гуарачи и Моники Никулеску. 
05 августа 2023 21:30
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Вера Звонарева совместно с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стали победительницами турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Отметим, в финальном матче они одержали победу над чилийкой Алексой Гуарачи и румынкой Моникой Никулеску со счётом 6:4, 6:4.

Общая продолжительность матча составила 1 час и 26 минут.

Добавим, Звонарёва является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, три победы из которых она завоевала в парном разряде. Она также выиграла 24 турнира категории WTA.

источник: «Советский спорт»
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