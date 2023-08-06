Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию, уступив Гауфф в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла американке Кори Гауфф в полуфинале турнира в Вашингтоне.
Встреча длилась 1 час и 41 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы США. Гауфф не знает поражений в трех матчах с Самсоновой.
Россиянка трижды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейка из 5 возможных.
На счету Кори восемь эйсов и два брейка, при восьми попытках.
В прошлом году Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне, обыграв в решающем матче эстонку Кайю Канепи из Эстонии.
В финале Гауфф сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.
источник: «Советский спорт»