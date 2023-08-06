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Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию, уступив Гауфф в Вашингтоне

Россиянка не смогла защитить титул.
06 августа 2023 08:10
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла американке Кори Гауфф в полуфинале турнира в Вашингтоне.

Встреча длилась 1 час и 41 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы США. Гауфф не знает поражений в трех матчах с Самсоновой.

Россиянка трижды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейка из 5 возможных.

На счету Кори восемь эйсов и два брейка, при восьми попытках.

В прошлом году Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне, обыграв в решающем матче эстонку Кайю Канепи из Эстонии.

В финале Гауфф сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

источник: «Советский спорт»
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