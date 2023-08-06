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Хачанов рассказал, почему принял решение сняться с «Мастерса» в Торонто 

Турнир состоится в первой половине августа. 
06 августа 2023 19:21
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Карен Хачанов обратился к своим фанатам с целью объяснить своё решение сняться с Открытого чемпионаты Канады, который пройдёт в Торонто.

Ранее 27-летний спортсмен получил стрессовый перелом из-за чего пропустил Уимблдон-2023 и снялся с теннисных соревнований в Лос-Кабосе.

«Хочу поделиться с вами неприятной новостью. Я принял решение сняться с «Мастерса» в Торонто, так как все еще не на сто процентов готов соревноваться на высшем уровне. Я усердно работал над своим восстановлением, много тренировался, но мне нужно еще немного времени, чтобы вернуться в свою лучшую форму», – заявил россиянин в своих соцсетях.

Добавим, что основной этап «Мастерса» в Торонто начнётся 7 августа и продлится до 13 числа того же месяца.

источник: «Советский спорт»
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